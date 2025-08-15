Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: Türk ve Bulgar Vatandaşı Tutuklandı - Son Dakika
Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: Türk ve Bulgar Vatandaşı Tutuklandı

Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: Türk ve Bulgar Vatandaşı Tutuklandı
15.08.2025 14:04
Almanya ve Sırbistan'da yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticaretine karışan Türk ve Bulgar vatandaşı yakalandı.

Almanya ve Sırbistan'daki operasyonlarda, uluslararası bir uyuşturucu çetesine mensup olduğu iddia edilen bir Türk ve bir Bulgar vatandaşı yakalandı. Zanlıların Avrupa'ya tonlarca eroin ve kokain kaçırdığı ileri sürüldü.Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Frankfurt Başsavcılığı, Avrupa'ya tonlarca kokain ve eroin kaçırdığı iddia edilen bir suç çetesine yönelik soruşturma kapsamında biri Türk, diğeri Bulgar vatandaşı iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Frankfurt Başsavcılığı'na ait Müdahale Birimi'nin (Eingreifreserve) uluslararası kokain ve eroin kaçakçılığı şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Frankfurt Sulh Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı üzerine, 11.08.2025 tarihinde Düsseldorf Havalimanı'nda Türk vatandaşı bir zanlı, BKA ve Federal Polis memurları tarafından tutuklandı. Uluslararası yakalama kararıyla aranan 48 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı bir zanlının da 27.06.2025 tarihinde Belgrad Havalimanı'nda yakalandığı ve o tarihten beri Sırbistan'da iade merkezinde geçici gözaltında tutulduğu kaydedildi.

44 yaşındaki Türk vatandaşı neyle suçlanıyor?

44 yaşındaki Türk vatandaşının, uluslararası faaliyet gösteren bir suç örgütünün üyesi olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tespit edilen yedi ayrı olayda Türkiye'den Almanya'ya ve oradan da diğer Avrupa ülkelerine uyuşturucu sokmak ve ticaretini yapmakla suçlandığı belirtildi.

Zanlının toplamda 800 kilogramın üzerinde eroini Schengen bölgesine soktuğu ve bu olaylarla bağlantılı tutuklanan Bulgaristan vatandaşı tarafından organize edilen uyuşturucu kaçakçılığı nakliye zincirini kullandığı ifade edildi. Türk vatandaşının, Sırbistan'da yakalanan zanlıyı bu kaçakçılık işi için görevlendirdiği iddia ediliyor.

Halen Belgrad'daki iade merkezinde tutulan 48 yaşındaki Bulgaristan vatandaşının da aynı suç örgütünün bir parçası olarak 2020 ve 2021 yıllarında 14 ayrı olayda çete halinde Almanya üzerinden diğer Avrupa ve Avrupa dışı ülkelere uyuşturucu sokmak ve yasa dışı ticaretini yapmakla suçlandığı bildirildi. Zanlının, "profesyonelce işleyen bir uyuşturucu kaçakçılığı teslimat ve nakliye zinciri kurduğu ve hem kendi müşterileri hem de kendisi için uyuşturucu transferini üstlendiği" belirtiliyor. Ayrıca zanlının bu yolla 1,2 tonun üzerinde kokain ve eroin taşıdığı ve karşılığında 3,4 milyon eurodan fazla para kazandığı da iddialar arasında yer alıyor.

Hem Türk hem de Bulgar vatandaşı zanlıların, uyuşturucu nakliyelerini organize etmek ve ticaretini yapmak için SkyECC adlı servis sağlayıcısının sunduğu kripto telefonları kullandıkları da belirtiliyor.

SkyECC, Kanada merkezli Sky Global şirketinin sunduğu bir kripto iletişim uygulaması. Alman kamu yayıncısı ZDF, geçen sene hazırladığı bir belgeselde, şirketin uygulamayı en az 170 bin kişinin kullanımına sunduğunu belirtti. Bunlar arasında cok sayıda organize suç çetesi üyesi ve kiralık katilin de yer aldığı kaydedildi.

Frankfurt merkezli "Müdahale Birimi" nedir?

Her iki zanlının tutuklanmasının, Frankfurt Başsavcılığı'nın Müdahale Birimi ile Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) yakın iş birliğiyle yürütülen soruşturma sonucunda gerçekleştiği ifade edildi. 44 yaşındaki Türk vatandaşı zanlı, 12.08.2025 tarihinde yetkili sorgu hakimi karşısına çıkarılarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Haziran 2025 sonunda Sırbistan'da tutuklanan 48 yaşındaki zanlının da halen Belgrad'da iadesi beklenen suçluların geçici olarak tutulduğu merkezde gözaltında olduğu ve Sırp makamlarının iadeyi onaylaması durumunda Almanya'ya teslim edileceği bildirildi.

Söz konusu zanlıların mensubu olduğu uluslararası çeteye ilişkin soruşturmayı yürüten Frankfurt merkezli "Müdahale Birimi" Nisan 2000'de kuruldu. Birim, başkanı da olan bir Başsavcı ile üç Başsavcı Vekili, yedi Savcı ve bir sekreterlikten oluşuyor.

Frankfurt Başsavcılığı'nın bağımsız bir birimi olun Müdahele Birimi, bölge mahkemesi savcılıklarını destekliyor. Çalışma alanlarında ağırlığı, organize ve çete halinde işlenen vergi suçları, diğer ekonomik suçlar, organize suçlar, yoğun soruşturma gerektiren cinayetler ve çözülememiş vakalar, genel suçlara giren toplu ve kapsamlı dosyalar ile birden fazla bölgeyi kapsayan yerel ancak karmaşık vakalar oluşturuyor.

DW/ ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: Türk ve Bulgar Vatandaşı Tutuklandı

Uyuşturucu Çetesi Operasyonu: Türk ve Bulgar Vatandaşı Tutuklandı
