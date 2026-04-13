Uyuşturucu Davası Kastamonu'da Devam Ediyor

13.04.2026 15:00
Kastamonu'da uyuşturucu ticareti kapsamında yargılanan sanık F.D. iddiaları reddetti.

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan tutuklu sanık F.D. ile taraf avukatı katıldı.

Sanık F.D, savunmasında, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Benim olsaydı zaten söylerdim. Dilekçemde bazı isim ve adresleri belirttim. Bu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi bunun üzerine uyuşturucu sahibi olan Ö.T. tutuklandı." dedi

Uyuşturucunun başka bir kişiye ait olduğunu iddia eden F.D, olayla bağlantılı olarak ismini verdiği Ö.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığını öne sürerek, "Ö.T. İstanbul'dan Samsun'a kadar uyuşturucu satıyor. Çok sayıda kişiyle çalışıyor. Korkudan kimse ismini söyleyemiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları nedeniyle ilaç kullandığını savunan F.D, "Boyun fıtığım var, bu nedenle ağrılarım için hap kullanıyorum. Metamfetamin kullanmıyorum. O gün alkol alırken içeceğime ne konulduğunu bilmiyorum." dedi.

Tanık olarak dinlenen jandarma personeli E.B. ise operasyonun hedefinin farklı bir şüpheli olduğunu belirterek, "Asıl amacımız Ö.T'yi yakalamaktı. Sanığın bu kişiyle bağlantılı olduğunu biliyorduk. İstihbarat üzerine operasyon düzenledik. Sanığın aracında ve evinde yaptığımız aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik." diye konuştu.

Diğer tanık jandarma personeli G.Y. de, "Arama sırasında sanığın evindeydim. F.D, hapların dışında kimyasal uyuşturucuları gördüğünde şaşırdı. Hapları biliyordu zaten. Kimyasalları görünce kendisine ait olmadığını söyledi ama hapların kendisine ait olduğunu kabullenmişti." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, ele geçirilen uyuşturucu miktarının kişisel kullanım sınırının çok üzerinde olduğunu belirterek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 ila 25 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti, tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu'da Mayıs 2025'te Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkisinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, sanığın aracı ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirilmiş, gözaltına alınan sanık tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kastamonu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

