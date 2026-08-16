Uyuşturucu Hap Operasyonu: 4 Gözaltı
İzmir'de metruk bir binada 310 bin 648 uyuşturucu hap bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde metruk bir binada 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen zanlıların sattıkları maddeleri metruk bir binada sakladığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 5 bin 974 kutu içerisinde 310 bin 648 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili E.T., A.B., N.T. ve E.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Hap Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?