Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Afyonkarahisar'da, polis tarafından arama yapılan B.A., uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, 15 gram uyuşturucu ile 1 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?