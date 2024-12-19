Uyuşturucu Kullanımı Canlı Yayında Yakalandı

Güncel

Kütahya'da bir sosyal medya platformundan yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen Ö.G, bir sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı canlı yayın sırasında sentetik uyuşturucu kullandı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı.

Gözaltına alınan Ö.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.