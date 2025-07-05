Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Polis ekiplerince, Ankara- İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri uygulama noktasında durdurulan S.G. yönetimindeki aracın bagajında yapılan aramada 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.
S.G'nin uyuşturucuyu teslim edeceği belirlenen E.Z. ise Ankara- Eskişehir yolunda durdurulan aracında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edilen S.G. ve E.Z, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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