Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında bir otomobili takibe aldı.
Aracı durdurarak arama yapan ekipler, 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde bulunan G.B. ve M.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
