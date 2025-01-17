Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 3 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 322,69 gram sentetik uyuşturucu ile 22,80 gram esrar bulundu.
Ekipler, otomobildeki M.B, B.B. ve S.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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