Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

05.03.2026 21:30
Uyuşturucu taşımakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım ettiği belirlenen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'dan araç kiralayan O.A, S.A, D.K. ve E.T. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu.

O.A, S.A, D.K. ve E.T'nin B.A'nın kiraladıkları araçla Kastamonu'ya döndüğünü tespit eden Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kent girişinde durdurdu.

Araç ve şüphelilerin üst aramasında 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı ikametlerinde ise 20,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Zanlılardan B.A'nın uyuşturucuyu 33 paket halinde yutarak midesinde Türkiye'ye soktuğu, ülkeye girdikten sonra da çıkarttığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili yabancı uyruklu A.S. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A, B.A. ve O.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D.K, E.T. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

