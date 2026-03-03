Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

03.03.2026 17:11
Bahçelievler'deki uyuşturucu operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş yaralandı, 5 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BAHÇELİEVLER'de Jandarma Uzman Çavuş B.B.'nin yaralandığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i çocuk 5 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak'ta 28 Şubat'ta, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralandı. Yaralanan jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 34 PT 598 otomobil ile olay yerinden kaçan H.K. ve O.I. isimli şüpheliler ise Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgulamada olayla ilişkisi bulunmadığı belirlenen O.I., serbest bırakıldı.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSEDİ

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli H.K. ile iştirak halinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen ve şüphelilerle mesajlaştıkları ve fotoğrafları olduğu belirlenen Arda S., Hacı Batuhan K., Emre T. ve Muhammet A. yakalandı. Soruşturmada firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken gözaltındaki şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Şüpheli Emre T.'nin evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Bunu üzerine Emre T. hakkında ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları reddettikleri belirtilirken bazı şüphelilerin olay anında bölgede olmadıklarını ve olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.

1'i ÇOCUK 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler 18 yaşından küçük H.K. ile Arda S., Hacı Batuhan K., Emre T. ve Muhammet A. bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 1'i çocuk 5 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
