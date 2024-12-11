Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Sivas merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9,93 gram metamfetamin, 148 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili Sivas'ta 7, Kayseri'de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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