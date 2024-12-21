Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilde uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
A.T. ve kuzeni Y.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklandı, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: Biri Tutuklandı - Son Dakika
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