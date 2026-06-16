Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

16.06.2026 13:08
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Denizli'de evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli, tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli'de evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen baskında 585 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi, 21 uyuşturucu hap, Hint keneviri üretiminde kullanılan iklimlendirme ve sera düzeneği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait 7 şarjör, 14 kartuş ve 12 mermi, esrar öğütücüsü ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Denizli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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