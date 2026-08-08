Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 880 sentetik uyuşturucu hap ve 40 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Ö'nün (21) jandarmadaki işlemleri sürüyor.