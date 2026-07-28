Uyuşturucu Operasyonunda 1628 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 1628 şüphelinin yakalandığını, 846'sının tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 2 haftada düzenlenen operasyonlara, 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel katıldı. 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 1 ton 447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ile 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1628 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 846'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 290'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.