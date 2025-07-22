Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

22.07.2025 20:34
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Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Sakarya'nın Söğütlü, Serdivan ve Geyve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Söğütlü ilçesinde ikamet eden A.O.A'nın (30) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 26 paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette kavanoz içerisinde 123 gram sentetik uyuşturucu, kuru sıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi.

Serdivan ilçesinde ikamet eden O.Ç'nin (41) ikametgahında yapılan aramada ise 327 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, uyuşturucu öğütücü aparatı, Geyve ilçesinde ikamet eden S.K'nin (69) ikametgahında ve bahçesinde yapılan aramalarda da 184 kök kenevir, 1 kilogram kubar esrar ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.O.A. ve S.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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