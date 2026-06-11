23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, uyuşturucu operasyonunda, adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün tutuklanan 17 şüpheli ile birlikte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklama sayısı 40'a yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)