Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama

Alevtina Çelik:

bu işler böyle giderse şehirlerimiz daha da kötü olacak gençler uyuşturucu içinde boğuluyor başka hiç kime fark etmiyor eski günlerde böyle şeyler yoktu diye söylüyorlar ama baksanız etrafı çöp olmuş hava kirlenmiş su kirlendi daha ne olacak bilmiyorum bu gidişle