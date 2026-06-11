Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama

11.06.2026 21:39
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Bursa'da düzenlenen operasyonla 29 şüpheliden 23'ü tutuklandı, toplam tutuklama sayısı 40'a ulaştı.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen, uyuşturucu operasyonunda, adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün tutuklanan 17 şüpheli ile birlikte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklama sayısı 40'a yükseldi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonunda 23 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alevtina Çelik Alevtina Çelik:
    bu işler böyle giderse şehirlerimiz daha da kötü olacak gençler uyuşturucu içinde boğuluyor başka hiç kime fark etmiyor eski günlerde böyle şeyler yoktu diye söylüyorlar ama baksanız etrafı çöp olmuş hava kirlenmiş su kirlendi daha ne olacak bilmiyorum bu gidişle 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Yılmaz Zeynep Yılmaz:
    vay be çok iyi ya böyle operasyonlar yapılmalı çünkü uyuşturucu çok ciddi bir konu arkadaş! umarım daha fazla tutuklamalar olur! bu tür şeyleri yapanlar cezalandırılmalı kesinlikle! aferin emniyet teşkilatına! 0 0 Yanıtla
  • Adem Gülgün Adem Gülgün:
    güzel haber ama bu operasyonların devamı gelip geliştirilecek mi ona bakmak lazım 0 0 Yanıtla
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