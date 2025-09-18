Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, şüpheliler Ö.B. ve H.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 12 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
