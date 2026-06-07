Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Konya'nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K'nin otomobille kente uyuşturucu ham maddesi getireceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Konya - Ankara kara yolunda düzenlenen operasyonda durdurulan zanlının otomobilinde yapılan aramada, 6 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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