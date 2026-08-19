İzmir\'de Uyuşturucu Saklayan Hükümlü Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde apartmanın internet kablosunu keserek uyuşturucu dolu poşeti havalandırma boşluğuna sarkıtıp saklayan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Karabağlar ilçesinde 1 Ağustos'ta bir apartmanda yaşayan kişi, yaklaşık bir haftadır internetinin çalışmaması üzerine yaptığı kontrolde, havalandırma boşluğuna kesilmiş internet kablosuyla bir poşetin sarkıtıldığını fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, apartman girişini gösteren 168 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemelerde, içerisinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşetle apartmana giren kişinin S.A. (21) olduğu belirlendi.

S.A'nın "Gece vaktinde silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polisin geldiğini fark edince kaçmaya çalışan hükümlü, evin balkonundan aşağıya sarkmış halde yakalandı.

S.A'nın sakladığı poşette ve üstünde 2 kilo 160 gram sentetik uyuşturucu ile 273 uyuşturucu hap ele geçirildi.