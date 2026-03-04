Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çorabına gizlediği uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 8 Aralık 2025'te tutuklanan U.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polis ekiplerince takip edilen U.D'nin, Yeşilyurt Mahallesi'nde buluştuğu B.P'ye çorabından çıkardığı defter kağıdına sarılı 8,07 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, U.D'nin evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatıldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen U.D'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.