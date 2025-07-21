Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu İsmail E. (18), jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yol kenarında uyuşturucu satıldığı istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Suriye uyruklu İsmail E. isimli şüpheli, Süleymaniye Mahallesi'nde satış yaparken, jandarma ekiplerini görünce koşarak kaçtı. Takiple yakalanan şüphelinin üzerinde, poşetlenmiş halde 92 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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