Uyuşturucu Satıcısına 18 Yıl 9 Ay Hapis

14.05.2026 13:38
Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan M.B., 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 27 Kasım 2025'te sanığın, Kocavezir Mahallesi'ndeki parkta 18 yaşından küçük kişiye poşete gizlediği 10 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hapı satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık M.B, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
