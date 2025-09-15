Uyuşturucu Satışına 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk evde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki metruk bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 Mayıs'ta tutuklanan İ.E. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine Barış Mahallesi'ndeki metruk bir eve düzenlenen operasyonda, İ.E'nin poşete gizlediği 11,78 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobil ile yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede, adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların ele geçirildiği ifade edildi.

Sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, İ.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.