Uyuşturucu Satmaktan 10 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık F.D. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 15 Haziran 2023'te polis ekiplerince Gülbahçesi Mahallesi'nde otomobilinin şoför koltuğu altına gizlediği uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen Ş.A'ya satarken yakalandığını, adresinde yapılan aramada da hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak F.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.D. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.