Uyuşturucu Satmaktan 12 Yıl 6 Ay Hapis

20.02.2026 19:25
Adana'da otomobilinde uyuşturucu satışından yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 7 Nisan 2025'te Gazipaşa Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 16,48 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, M.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırdığı M.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Uyuşturucu Satmaktan 12 Yıl 6 Ay Hapis
