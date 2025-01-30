Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl Hapis

Adana'da sentetik uyuşturucu sattığı gerekçesiyle B.Y. 15 yıl hapis ve 30 bin lira ceza aldı.

30.01.2025 10:49
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 18 Haziran 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi, sanığın üst aramasında da 46,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden savcı, B.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı B.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satmaktan 15 Yıl Hapis - Son Dakika

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