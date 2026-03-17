Uyuşturucu Soruşturmasında İki Şüpheli Tahliye Edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında ocak ayında tutuklanan otel müdürü Arif Altunbulak ve şubatta tutuklanan işletme sahibi Menderes Utku'nun, etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliyesine karar verildi.