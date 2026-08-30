Uyuşturucu Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P., Kocasinan ilçesinde yakalandı. Firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.