Uyuşturucu Taşırken Yakalandılar: 3 İranlı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Taşırken Yakalandılar: 3 İranlı Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Taşırken Yakalandılar: 3 İranlı Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan incelemede, İran uyruklu 3 kişinin mide ve bağırsaklarında toplam 1 kilo 126 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, tıbbi müdahale ile çıkarılan uyuşturucu sonrası tutuklandı.

19.01.2025 12:25  Güncelleme: 12:27
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. 91 paket halindeki 1 kilo 126 gram metamfetamin tıbbi müdahale ile çıkarılırken, şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otobüste seyahat eden 3 kişinin uyuşturucu taşıdığı ihbarını aldı. Tatvan ilçe girişinde yol kontrolü yapan ekipler tarafından durdurulan otobüsteki İran uyruklu 3 yolcu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülerek röntgen ve tomografileri çekildi. Şüphelilerin mide ve bağırsaklarında metamfetamin taşıdıkları tespit edildi. 91 paket halinde 1 kilo 126 gram metamfetamin yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Taşırken Yakalandılar: 3 İranlı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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