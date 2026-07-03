Uyuşturucu Taşıyan Zanlı Tutuklandı

İzmir'e havalimanında bağırsaklarında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları şüpheli S.M'yi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan giriş yaparken yakaladı.
Şüphelinin röntgen ve tomografi çekiminde bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi. Şüphelinin yuttuğu 50 kapsülden 490 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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