Uyuşturucu Ticareti: 11 Yıl Hapis ve 24 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Ticareti: 11 Yıl Hapis ve 24 Bin Lira Ceza

05.03.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinin müştemilatında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 11 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.S.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 24 Mayıs 2025'te Akkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin bahçesindeki müştemilata gizlediği poşet içindeki 54,77 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 20 bin 800 lira ele geçirildiğini aktaran savcı, benzer suçlardan sabıkası olan M.S.T'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.S.T. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Ticareti: 11 Yıl Hapis ve 24 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:16:55. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Ticareti: 11 Yıl Hapis ve 24 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.