Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 1 Tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de saha çalışmaları ve istihbari analizler yaptı.

Bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, teknik takipler sonucu bu kişilerin Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıklarını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliler Y.T. (23), C.Ç. (24) ve O.A'yı (21) yakaladı.

Bulundukları adreste uyuşturucu yapımında kullanılan ürün yetiştirmek için sera kuran şüphelilerden, 21 kilo 150 gram Hint keneviri yaprağı, 95 kök Hint keneviri, 1765 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.