Uyuşturucu Ticareti Suçlusu Yakalandı

Bursa'da hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H'yi tespit etti.

Ara sokaklarda yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.