Uyuşturucu Ticareti Suçlusuna Yakalama

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezdiği sırada yakalandı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, iş yerlerinin yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan Hasan G'nin (59) "uyuşturucu ticareti" suçundan 24 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hasan G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.