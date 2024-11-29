Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. İzmit ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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