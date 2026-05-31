Uyuşturucu Ticareti Şüphelileri Tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Adapazarı Gişeleri'nde çalışma yürüttü.
Ekiplerce, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen B.D. (40) ve U.K. (31) gözaltına alındı.
Zanlıların bulunduğu araçta yapılan aramalarda, 95,60 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
