Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı İbrahim Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramada 655 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Ö. işlemlerinin ardında sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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