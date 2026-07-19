Uyuşturucu Ticareti Yapan Motosikletli Tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklette uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alınan A.A. (36), tutuklandı.

Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yeni Mahalle'de durdurulan motosiklette 32 kutuda toplam 1803 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.