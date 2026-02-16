Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 18 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 18 yıl hapis ve 600 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık F.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 20 Ekim 2025'te Barbaros Mahallesi'nde motosiklet koltuğunun altına gizlediği 980 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, F.O'nun benzer suçlardan sabıkasının olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

F.O. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Motosikletimde uyuşturucu bulunmuyordu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 600 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.