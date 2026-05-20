Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kardeşköy Mahallesi'nde T.A'nın (36) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 3 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
