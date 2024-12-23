Uyuşturucu Ticaretine 15 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 11 Ocak'ta Fatih Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Caddesi'nde motosikletinin koltuğunun altına gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın ikametinde ve üst aramasında da sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildiğini kaydeden savcı, K.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı K.Y'nin, tutukluluk halinin devamına karar verdi.