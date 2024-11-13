Uyuşturucu Üretiminde İklimlendirme Sistemi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri B.E.E'nin ikametinde arama yaptı.
Aramada, 9 kilo 374 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 litre bitki besleyici gübre, klima, havalandırma fanı ve termometre ele geçirildi.
Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği anlaşılan ev sahibi B.E.E. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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