Uzman Dr. Guliyev'den Bağımlılık Uyarısı: 'Bir Kereden Çok Şey Olur'

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları sürerken, Psikiyatri Uzmanı Dr. Cavid Guliyev madde ve kumar bağımlılığına ilişkin uyarılarda bulundu. Bağımlılığın kişinin denetleme kabiliyetini kaybettiği bir durum olduğunu belirten Guliyev, özellikle kumar bağımlılığının arttığını ve online oyunların bu durumu kolaylaştırdığını ifade etti.

Bağımlılığın sadece kişiyi değil aileyi de etkilediğini vurgulayan Guliyev, hastaların genellikle maddi zorluklar, ilişki sorunları veya iş kayıplarıyla başvurduğunu, ancak başvuruların istenen seviyede olmadığını söyledi. Kişilerin başlangıçta hastalığı fark etmediğini veya kabullenmediğini belirterek, 'bir kereden bir şey olmaz' düşüncesinin yanlış olduğuna dikkat çekti ve bu düşünce tuzaklarının başlama ve devam etme nedenlerine yol açtığını ekledi.

Guliyev, bağımlılıkla mücadelede tedavi ekibi ve toplumun el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Ailelerin bilgilendirilmesi ve doğru dil kullanımının önemine değinerek, AMATEM veya Yeşilay gibi kuruluşlara başvurulabileceğini, ayaktan ve yatışlı tedavi seçeneklerinin olduğunu belirtti. Tekrarlama eğilimi olan bu hastalıkta dikkatli olmanın ve yaşamı buna göre düzenlemenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.