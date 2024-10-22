Uyuşturucu ve Silah Bulunan Zanlı Tutuklandı

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??????? Samsun'un Bafra ilçesinde ikametinde ve aracında uyuşturucu bulunan U.D. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gözaltına alının şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun- Sinop kara yolu Lengerli mevkisinde durdurduğu aracın sürücüsünün üçerinde bir miktar uyuşturucu bulmuştu. Zanlının ikametinde yapılan aramada ise 59 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.