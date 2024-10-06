Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde belirledikleri evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi F.A. gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde şüphe üzerine C.G'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine G.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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