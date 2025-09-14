Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan Şüpheliler

Bingöl'ün Genç ilçesinde içinde uyuşturucu ve silah bulunan aracı uygulama noktası yakınlarında bırakıp kaçtıktan sonra gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genç ilçesindeki uygulama noktası yakınlarında park eden bir araçtan inen 3 kişinin koşarak kaçtığı fark edildi.
Adli mercilerin talimatıyla araçta yapılan incelemede, 504 gram skunk, 41 gram kokain, 129 gram toz esrar ve 3 hassas terazi, 3 piyade tüfeği, 5 şarjör, 1 tabanca, 2 balistik yelek ve 227 fişek ele geçirildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Şüphelilerin yakalandığı evde yapılan aramada ise 19 parça halinde, 10,37 gram kokain bulundu.
