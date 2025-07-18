Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirilen İ.Ç., tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Ç.'nin evinde arama yaptı. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 2 tüfek fişeği, 470 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, esrar öğütücü ile hassas terazi ele geçirildi. Polis, İ.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.