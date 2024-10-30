Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlyas Mahallesi'nde şüphe üzerine A.D. T.B. ve C.G'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de şüphe üzerine O.T'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
-Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi B.Ç. gözaltına alındı.
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