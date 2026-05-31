Uyuşturucu ve Tabanca ile Gözaltı

31.05.2026 11:10
Süleymanpaşa ve Çorlu'da yapılan aramalarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

